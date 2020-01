Brand Zoetermeer verwoest ook 900 opslagunits

De grote brand op een industrieterrein in Zoetermeer woensdag heeft ook een grote opslagplaats verwoest van Shurgard, een bedrijf dat opslagruimte verhuurt. De ongeveer 900 units in dit gebouw waarin mensen hun spullen hadden opgeslagen, zijn door de vlammen verwoest. Naar verwachting zijn de goederen in de units niet meer te redden. Het bedrijf neemt donderdag persoonlijk contact op met alle huurders.

Het nablussen van de grote brand op een industrieterrein in Zoetermeer gaat ook komende nacht door. Dat kan veel rookontwikkeling geven.

De brand begon in de nacht van dinsdag op woensdag in een pand van een papier-, ijzer- en metaalhandel aan de Industrieweg en sloeg over naar een groot opslagbedrijf. In totaal zijn er drie bedrijfspanden bij de brand betrokken. In het pand waar de brand is ontstaan waren twee mensen en een hond aanwezig. Een persoon is vanwege het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht.