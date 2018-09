Brand winkelpand Musselkanaal onder controle

Op de Marktstraat in Musselkanaal woedt sinds donderdagavond een grote brand in een groot pand met meerdere winkels. De brandweer heeft het sein brand meester nog niet gegeven, maar zegt de brand onder controle te hebben.

De brand ontstond om 23.10 uur in een fietsenzaak en sloeg over naar de nabijgelegen winkelpanden. De brandweer heeft proberen te voorkomen dat het vuur zich verspreidde naar het naastgelegen blok gebouwen. De brandweer verwacht nog een groot deel van de dag bezig te zijn met nablussen.

De brandweer is rond 00.30 uur gestart met het ontruimen van het nabijgelegen woonzorg- en revalidatiecentrum De Heggerank, omdat het gebouw in de rook kwam te liggen. Naast het zeven verdiepingen tellende gebouw zijn ook een flatgebouw met appartementen en 28 aanleunwoningen ontruimd. De bewoners zijn naar een opvanglocatie gebracht. „De ontruiming is heel goed gegaan”, liet de woordvoerder van de brandweer weten.

Omdat er veel rook vrijkomt bij de brand, is een NL-Alert verstuurd naar mensen in de omgeving. De brandweer adviseert omwonenden in Musselkanaal deuren en ramen gesloten te houden en ventilatie uit te zetten.