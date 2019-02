Brand Vossius Gymnasium ontstaan in dimmer

De brand in het Vossius Gymnasium in Amsterdam is ontstaan in een dimmer. Volgens een woordvoerster van de brandweer kon het vuur vervolgens via een schacht boven het plafond komen.

De brand in de school aan de Messchaertstraat woedde vorige week maandagavond in een ruimte boven de kantine, dat in een bijgebouw zit. De leerlingen die op dat moment aanwezig waren voor avondschool konden veilig naar buiten.

Door het vuur raakten enkele lokalen en de kantine beschadigd. De school bleef de rest van de week dicht. Op dit moment is het voorjaarsvakantie. Naar verwachting kunnen de ruim achthonderd leerlingen volgende week weer terecht op de school. De kantine blijft voorlopig nog wel buiten bedrijf. Het Vossius is op zoek naar een alternatief.