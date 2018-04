Brand visverwerkingsbedrijf Urk onder controle

De brand bij visverwerkingsbedrijf Van der Lee Seafish op Urk is onder controle. Aan het begin van de middag werd door de brandweer het sein brand meester gegeven.

De brand werd door de brandweer als „zeer groot” bestempeld, meerdere voertuigen rukten uit naar het incident. De reden voor extra zorg was dat op het dak van het pand veel ammoniak lag opgeslagen. De brandweer slaagde erin te voorkomen dat het vuur doorsloeg naar de ammoniakopslag. De brandweer moest zowel aan de binnenkant als de buitenkant van het pand blussen.

De brandweer had omwonenden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Ook enkele scholen in de buurt sloten de deuren. Nadat metingen uitwezen dat er geen gevaarlijke stoffen in de lucht waren, konden de kinderen naar huis.

Bij de brand, die vermoedelijk is ontstaan door werkzaamheden op het dak, is niemand gewond geraakt.