Brand verwoest transportbedrijf Gorinchem

Een grote brand heeft in de nacht van woensdag op donderdag een transport- en bergingsbedrijf aan de Marconiweg in Gorinchem verwoest. Om het vuur te bestrijden zette de brandweer drie hoogwerkers en een groot aantal blusvoertuigen in.

Omdat in het pand gasflessen aanwezig waren, bluste de brandweer het vuur van op afstand. Er kwam veel rook en stank vrij die in de richting van de A15 en het buitengebied trok. Omdat er weinig mensen in de directe omgeving wonen, was er weinig overlast.

De brandweer kreeg rond 01.30 uur de melding binnen en schaalde direct op naar zeer grote brand. Rond 04.30 uur werd het sein brand meester gegeven.