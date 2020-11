Brand verwoest sporthal Noordwijkerhout

Een sporthal aan de Maandagsewetering in Noordwijkerhout is zaterdag door brand verwoest, meldt de brandweer. De brand die op of in het dak begon, veroorzaakte veel rook. De brandweer was met meerdere eenheden ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen zwembad.

Het gaat om Sporthal De Schelft. Mensen die last hadden van de rook werd aangeraden ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. De brandweer zal nog enige tijd bezig zijn met nablussen.