Brand verwoest sportcentrum in Bergen

In een sportcentrum De Beeck in Bergen is in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand uitgebroken. De tennishal in het complex aan het Molenweidtje in de Noord-Hollandse plaats is volgens de veiligheidsregio volledig verwoest. De brand heeft zich uitgebreid naar het zwembad.

Sloopkranen helpen de brandweer bij het blussen. Dit gaat nog de hele dag duren.

Nabijgelegen appartementen werden ontruimd. Maar de bewoners konden na enige tijd weer terug naar huis omdat de appartementen niet in de rook liggen.

De brand ontstond rond 02.00 uur. De oorzaak is nog niet bekend.