Bij een grote brand op een industrieterrein in Moergestel (Brabant) is een loods in vlammen opgegaan. De brand woedde aan De Sonman bij een bedrijf dat huisinrichtingen, waaronder keukens, levert.

De brand brak in de nacht van donderdag op vrijdag uit. Volgens de Veiligheidsregio kwam er in eerste instantie veel rook vrij, maar dat is inmiddels minder geworden. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.