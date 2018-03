Brand verwoest loods en machines Hoogezand

Een loods en machines van een autosloperij in Hoogezand (Groningen) zijn verwoest door een grote brand. De brandweer zette veel mensen en materieel in om te blussen en waarschuwde inwoners onder meer met een NL-Alert op hun mobiele telefoon voor flinke rookontwikkeling. Het vuur is onder controle. Schroothopen op het terrein smeulen nog na.

De dikke zwarte rookwolken waren vanuit de omgeving goed te zien. De sloperij ligt op een industrieterrein aan de rand van Hoogezand. Maar volgens de brandweer trok de rook over een gebied met veel bebouwing heen.

De eigenaar van het bedrijf verklaarde tegen het Dagblad van het Noorden dat de brand ontstond toen medewerkers met branders in de weer waren.