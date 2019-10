Een grote uitslaande brand heeft vrijdagochtend een leegstaand gebouw aan de Eerste Helmersstraat in Amsterdam-West grotendeels verwoest. Ongeveer zestig bewoners van naastgelegen panden zijn geëvacueerd. Zij worden elders opgevangen. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brand is onder controle, al is het sein ‘brand meester’ nog niet gegeven, omdat in het dak nog brandhaarden zitten. Door de brand en de stevige wind ontstond een grote vonkenregen.