Brand verwoest kippenstallen, nablussen duurt uren

Door een grote brand in het Limburgse dorp Heythuysen zijn donderdag drie grote kippenstallen verwoest. In de stallen zaten geen kippen of andere dieren. Die rookontwikkeling was zo enorm, dat de rookzuil te zien was tot in het tientallen kilometers zuidelijker gelegen Sittard. De brandweer had het vuur rond 20.15 uur onder controle, maar het nablussen kan nog uren duren.

De brandweer kreeg de melding van de zeer grote brand rond 16.30 uur en rukte met groot materieel uit. In de stallen waren renovatiewerkzaamheden gaande toen de brand uitbrak.

De brandweer wist overslaan van het vuur naar het naastgelegen woonhuis te voorkomen. Volgens een woordvoerder van de brandweer raakten geen mensen of dieren gewond.

Wel vielen in de dorpen Neer, Heibloem en Roggel stukjes uit de lucht die in de rook zaten. Volgens de brandweer gaat het hierbij niet om asbest, maar om roet, rubber, schuim en stukjes afkomstig van de zonnepanelen. Deze stukjes zijn volgens de brandweer niet gevaarlijk en kunnen bij het restafval verwijderd worden.