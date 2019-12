Brand verwoest historische molen in Bovenkarspel

Een brand heeft dinsdagavond een historische molen in Bovenkarspel (Noord-Holland) verwoest. Over de oorzaak van de brand in molen Ceres aan de Broekerhavenweg is volgens de brandweer nog niets bekend.

Molen Ceres dateert uit 1848 en is gebouwd voor het malen van graan. De molen is aan het eind van de vorige eeuw gerestaureerd en maalde sindsdien weer tarwe en spelt. De molen was bovendien een trouwlocatie in de gemeente Stede Broec, waar Bovenkarspel bij hoort.

Volgens de brandweer was kort na het uitbreken van de brand al duidelijk dat de molen niet meer te redden was. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bebouwing.