In het Noord-Hollandse plaatsje Berkhout is een boerderij aan het Westeinde door een brand geheel verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat een naastgelegen stal met koeien in vlammen opging.

Door de harde wind was de brand lastig te blussen en was er sprake van veel vliegvuur. Of de brand in de boerderij met rieten dak is ontstaan door vuurwerk, kon een woordvoerder niet zeggen. Niemand raakte gewond.