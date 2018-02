Brand verwoest bijzondere ecowoning in Kampen

Bij een brand in Kampen is in de nacht van donderdag op vrijdag een bijzondere ecowoning volledig verwoest.

De brand ontstond donderdagavond rond 20.30 uur in een technische ruimte van het huis, dat geconstrueerd was met behulp van hout, stro en leem. Nadat de eerste brandhaard gedoofd was, laaide het in de constructie smeulende vuur even voor middernacht weer op. Brandweerkorpsen uit de omgeving van Kampen werden daarop te hulp geroepen om het vuur te bestrijden. Bij het ochtendgloren vrijdag resteerde van het pand nog een rokende puinhoop.

De ecowoning aan de Rietkamp in Kampen werd tussen 2009 en 2011 gebouwd door de eigenaar zelf, een bouwkundige die zich specialiseerde in het ecologisch bouwen met behulp van stro als isolatiemateriaal.

