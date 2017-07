In Dronten is in de nacht van maandag op dinsdag een bedrijfspand volledig uitgebrand. Rond 02.30 uur brak de brand uit, het vuur sloeg snel om zich heen.

Rond 03.35 uur had de brandweer het vuur onder controle, waarna ze kon beginnen met nabluswerkzaamheden.

Het gaat om Funfit24, dat gebruikte fitnessapparatuur verkoopt.