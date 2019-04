Brand Soester Duinen onder controle

In de Soester Duinen heeft een grote natuurbrand gewoed. Volgens de veiligheidsregio Utrecht had het vuur zich over enkele honderden meters verspreid in het natuurgebied bij de plaats Soest. De brandweer was met veel materieel aanwezig. De brand werd omstreeks 15.00 uur ontdekt, iets na 18.00 uur was de brandweer de brand meester, liet de veiligheidsregio weten.

De brandweer had het gebied in twee delen opgesplitst om vanuit beide flanken het vuur te bestrijden en de brand onder controle te krijgen. „Zo’n 3 tot 4 hectare natuurgebied is verloren gegaan”, aldus de veiligheidsregio. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

De brandweer en natuurbeheerders zijn de afgelopen dagen extra alert. Door aanhoudende droogte is de kans op een snel uitbreidende natuurbrand groot of zeer groot. In de provincie Utrecht geldt sinds woensdag Fase 2 voor natuurbranden. Dat betekent dat iedereen gerust de natuur in mag trekken, maar kampvuurtjes, barbecueën en ander open vuur zijn verboden.

Ook voert het patrouillevliegtuig van de brandweer, Charly, verkenningsvluchten uit op zoek naar mogelijke brandhaarden.