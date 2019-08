Brand Rotterdam veroorzaakt veel rook

Een brand bij het bedrijf Cargotec in Rotterdam heeft maandag veel rook veroorzaakt die in de wijde omgeving te zien was. De brand ontstond tegen 17.45 uur, om even voor 23.00 uur was de brand onder controle. De naburige Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten en de brandweer moest extra mensen en materieel inzetten.

Twee mensen zijn ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze mogelijk rook hadden ingeademd. Het bedrijf staat in het havengebied aan de Doklaan. Het houdt zich bezig met metaalrecycling.