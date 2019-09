Brand Roermond vermoedelijk aangestoken

De brand die in de nacht van zondag op maandag een pand in de binnenstad van Roermond grotendeels in de as legde, is vermoedelijk aangestoken. Dat zei een woordvoerder van. de politie maandagmiddag.

Door de felle, uitslaande brand aan het Wilhelminaplein moesten tien omwonenden geëvacueerd worden. Later maandag kon iedereen weer naar huis. Het pand waarin een zonnestudio gevestigd was, moest na het blussen van de brand deels gesloopt worden. Daarvoor moest het Wilhelminaplein tijdens de ochtendspits enkele uren worden afgesloten voor het verkeer. Dat liep daardoor veel hinder op.