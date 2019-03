De brand in een restaurant aan het Deltaplein in het Haagse Kijkduin is onder controle. Dat meldt de brandweer. De brand brak aan het einde van zondagavond uit.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Om goed te kunnen blussen, moest de brandweer het dak van het gebouw openmaken.

De brandweer heeft laten weten dat er geen mensen in het gebouw aanwezig waren toen de brand uitbrak.