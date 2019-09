De grote brand in een restaurant in Bussum is onder controle. De brandweer, die was uitgerukt om het vuur te bestrijden, heeft het sein brand meester gegeven.

Bewoners van de naastgelegen appartementen zijn opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Toen de brandweer arriveerde, waren alle aanwezigen al naar buiten. Meerdere eenheden van de brandweer kwamen ter plekke.