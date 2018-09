Brand Oude Pekela onder controle

De grote brand die zaterdag woedde in een berg afval naast een bedrijfspand in Oude Pekela is onder controle. Het nablussen gaat waarschijnlijk nog uren duren, meldde de brandweer aan het begin van de avond.

Er was eerder sprake van explosiegevaar maar dat gevaar is ook voorbij, liet de brandweer weten. Door dat risico kon de brandweer het pand aan de Hendrik Westerstraat niet in. Dat maakte het blussen een stuk moeilijker en daarom werd een schuimblusvoertuig opgeroepen. Daarmee kan van grote afstand geblust worden.

De brand zorgde voor veel overlast, onder meer door vrijgekomen rook. Omwonenden werden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.