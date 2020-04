Brand oud-uitvaartcentrum Alphen aan den Rijn onder controle

De brand in een voormalig uitvaartcentrum in het Zuid-Hollandse Alphen aan den Rijn is onder controle. Het sein brand meester is gegeven. Er wordt nog wel nageblust, meldt een woordvoerder van de brandweer.

De vrees was dat de brand in het pand aan de Willem de Zwijgerlaan aan de straatkant uit zou slaan, waarbij de gevel, met veel glas erin, eruit zou klappen, aldus de woordvoerder. Dan zou er overal glas in de omgeving terecht zijn gekomen, en er zou veel rook bij vrijkomen. „Gelukkig is de brand niet uitslaand geworden”, vertelt de woordvoerder.

De brand zat in de dakisolatie, onder een dak met sedum. In het dak zijn gaten gezaagd, waardoor de brandweer bij de brandhaard kon komen. Het dak is door de brand zwaar beschadigd geraakt. Aan het pand zit een kerk vast, waar ook rook werd geconstateerd. Daar was echter geen sprake van een tweede brandhaard. „Rook is net als water, dat vindt zijn weg”, aldus de woordvoerder.

Het uitvaartcentrum is niet in gebruik en er was dus ook niemand binnen. Er is dan ook niemand gewond geraakt. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak.