Brand op terrein energiecentrale Rotterdam

Op het terrein van een energiecentrale langs de A20 bij Rotterdam is een kleine brand uitgebroken. Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond woedt de brand in isolatiemateriaal. „Zo’n tien mensen die aan het werk waren bij het ketelhuis van de stadsverwarming zijn daar weggehaald”, aldus een woordvoerder. De brandweer is bezig met blussen.

„De brand is op het terrein zelf en er komt nauwelijks rook vrij.” De centrale, gevestigd langs de snelweg tussen Rotterdam en Capelle aan den IJssel, is eigendom van Uniper Benelux.