Brand op terrein biomassacentrale in Eemshaven

Bij het lossen van een schip met houtsnippers is brand uitgebroken op het terrein van de biomassacentrale van energiebedrijf RWE in de Eemshaven. De brandweer spreekt van een grote brand en is met zeven bluswagens uitgerukt naar de Synergieweg.

Volgens een woordvoerder van de brandweer woedt de brand bij een zogeheten aanvoertoren waar de houtsnippers via de lopende band naar de silo worden getransporteerd. Bij de brand komen grote rookwolken vrij.

De aanvoer van houtsnippers is stopgezet. Er zijn volgens de brandweer geen gewonden gevallen.