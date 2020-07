Brand op schip in Rotterdamse haven gaat nog uren duren

De brand die zaterdagmiddag is uitgebroken op een vrachtschip met metaalschroot in de Waalhaven in Rotterdam gaat nog wel enige uren duren, meldt de veiligheidsregio. Een woordvoerder kon niet zeggen hoe lang nog. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse.

De rookwolken trekken zaterdagavond in de richting van Charlois en naar het centrum van Rotterdam. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren dicht te houden.

Om de rookoverlast te verminderen werden aan het begin van de avond de luiken gesloten. Om beter bij de het vuur te komen, moesten ze later toch weer open. Dit geeft meer stank en rookoverlast, zegt de woordvoerder.

Een persoon raakte lichtgewond en is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.