Op een vrachtschip in de Waalhaven in Rotterdam is brand uitgebroken. Een persoon raakte lichtgewond en is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren dicht te houden.

Aan boord van het schip ligt metaalschroot dat in brand staat. De luiken zijn gesloten om de rookoverlast zoveel mogelijk te beperken, meldt de veiligheidsregio.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.