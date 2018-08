Brand op schip in Harlingse haven

Op een vissersboot in de haven van Harlingen woedt brand. De bemanning is van boord en ongedeerd. Het schip Anna Lijdia, ligt in het water bij een werf van Damen Shiprepair.

„De brand is moeilijk te bestrijden”, zegt een woordvoerster van de veiligheidsregio. Meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker zijn ter plaatse maar kunnen volgens haar nog niet worden ingezet. „De brand woedt in het ruim en het is nu te heet om aan boord te gaan. De vissersboot heeft geen lading aan boord. De koelapparatuur en isolatiemateriaal branden. Daarbij komt veel rook vrij.”

Ook de omliggende korpsen van Makkum en Franeker zijn uitgerukt. Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet duidelijk. Omwonenden krijgen het advies om uit de buurt te blijven van de rook, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.