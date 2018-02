Brand op containerschip in haven Waalwijk

Op een containerschip in de haven van Waalwijk is zaterdagochtend een brand uitgebroken. De brandweer is met vier voertuigen uitgerukt en momenteel bezig aan het blussen. Dat heeft een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gezegd.

Volgens de zegsman gaat het om een „middelgrote brand” in het woon- en leefgedeelte van het schip. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Op het schip staan enkel lege containers, aldus de zegsman. In de buurt van het schip is wel een containerterminal. Om die reden is de brandweer uit voorzorg met meerdere voertuigen naar de locatie gegaan.