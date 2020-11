Aan boord van de veerboot Midsland is zaterdagochtend brand ontstaan. Het schip lag in de haven van Vlieland. Passagiers en bemanning zijn veilig van boord gegaan, meldt Rederij Doeksen op Twitter.

De brand, die ontstond in de machinekamer, is geblust en de rook wordt uit het schip gezogen. Rederij Doeksen onderzoekt wat de schade is en hoe de brand kon ontstaan. De sneldienstboot is onderweg om passagiers van Vlieland naar Harlingen te brengen.