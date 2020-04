Brand Nationaal Park de Meinweg laait weer op

De brand in Nationaal Park de Meinweg in Midden-Limburg is weer opgelaaid. De hulpdiensten dachten die brand onder controle te hebben, maar sloegen maandagavond opnieuw groot alarm. Veel eigenaren van paarden haalden hun dieren maandagavond uit de stallen van manege de Venhof. De rijstal ligt in de bossen, niet ver van de brandhaard.

De brand brak rond 13.00 uur door nog onbekende oorzaak uit. Rond 18.00 uur was al ruim 30 hectare bos en hei in vlammen opgegaan. Tijdens het nablussen greep het vuur, aangewakkerd door de wind, opnieuw om zich heen. „Door vliegvuur van de eerdere brand is een nieuwe brand ontstaan”, legde de woordvoerder van de brandweer uit.

De brandweer probeert de nieuwe vuurhaard maandagavond tot staan te brengen met twee zogenoemde stoplijnen. Stoplijnen zijn brede stroken die flink nat worden gehouden om te voorkomen dat de brand eroverheen gaat. „In die stoplijn zetten we zoveel mogelijk brandweermensen en -materieel neer om het vuur te stoppen”, zei de woordvoerder.

Als het niet lukt het vuur te stoppen, vreest de brandweer dat het uitbreidt richting de naburige Duitse naaldbossen. „Naaldhout is erg brandgevaarlijk”, aldus de woordvoerder.

Door het draaien van de wind ligt nu een deel van industrieterrein Heide tussen Herkenbosch en Roermond onder de rook. Bedrijven op dit terrein en de naburige gevangenis lopen volgens de brandweer geen gevaar.