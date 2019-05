Brand naast vuurwerkverkoop onder controle

In Schiedam is maandag brand ontstaan in een bedrijfsverzamelgebouw dat naast een vuurwerkverkooppunt staat. De brandweer was daarom extra alert, liet de veiligheidsregio weten. Na anderhalf uur was de brand aan de Admiraal Trompstraat in Schiedam onder controle en was het gevaar van overslaan geweken.

De brandweer kwam met groot materieel en verkende ook de situatie in het vuurwerkverkooppunt. Deze staat los van het gebouw waar de brand is en hoefde niet nat te worden gehouden. Een geluk bij een ongeluk was dat tegenover het brandende pand een brandweeropleidingscentrum zit. De mensen daar schoten direct te hulp.

Volgens een melding ontstond de brand in het bedrijfsverzamelgebouw in een afzuiginstallatie. In korte tijd kwam veel rook vrij. Daarna nam de rook sterk af, maar binnen het gebouw kon de brand zich nog uitbreiden. Omliggende panden werden ontruimd. Niemand raakte gewond geraakt.