Brand loodsen Hoek van Holland onder controle

De brand in loodsen aan de Zekkenstraat in Hoek van Holland is onder controle, meldt de brandweer. Het sein brand meester is gegeven, wel is de brandweer nog bezig met nabluswerkzaamheden.

Een brand in een loods was eerder dinsdagavond overgeslagen op een andere loods. De brandweer kon voorkomen dat de branden bij een kringloopwinkel en een tuinspecialist nog verder oversloegen naar andere panden. Wel heeft een aangrenzende woning rookschade opgelopen.

De brandweer had flink wat materieel ter plaatse nodig om het vuur te bestrijden. Er kwam veel rook vrij. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten.