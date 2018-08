Een grote brand heeft een loods aan de Turfbaan in het Brabantse Steenbergen zondag in de as gelegd. Ook een hooiberg ging in vlammen op. Er zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Bij de brand kwam veel rook vrij en de brandweer adviseerde omwonenden ramen, deuren en ventilatie te sluiten.

In de loods van 500 vierkante meter stonden machines opgesteld. De brandweer wist andere loodsen behouden.