Brand legt kringloopwinkel Sneek in de as

In een kringloopwinkel aan de Professor Zernikestraat in Sneek is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Daarbij is niemand gewond geraakt. Alle medewerkers konden op tijd het gebouw verlaten. De brand was aan het begin van de avond onder controle.

De winkel van Omrin Estafette werd de afgelopen tijd verbouwd en zou zaterdag feestelijk worden heropend. De brandweer heeft echter laten weten dat het gebouw als verloren kan worden beschouwd.

Vanwege de rookontwikkeling adviseerde de brandweer omwonenden hun ramen en deuren gesloten te houden.