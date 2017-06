Brand legt Gelderse loods in de as

In het Gelderse Haaften is zaterdag een loods volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond. In de loods stonden landbouwvoertuigen. De veiligheidsregio adviseerde omwonenden ramen en deuren dicht te houden. In de wijde omgeving waren dikke rookwolken te zien.

De brand brak aan het begin van de avond door nog onbekende oorzaak uit in de grote loods van een veehouderij aan de Heerkensdreef. Een ontploffende dieseltank veroorzaakte een enorme knal. Er is volgens de veiligheidsregio geen gevaar dat er meer explosies volgen.

Het lukte de brandweer te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen veeschuur. Metingen moeten uitwijzen of schadelijke stoffen zijn vrijgekomen.