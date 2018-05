Brand legt bedrijfsgebouw Wijdenes in de as

Een bedrijf in Wijdenes (Noord-Holland) gespecialiseerd in kerstdecoratie en feestverlichting is donderdag door brand verwoest. Niemand raakte gewond maar bij de brand kwam wel veel rook vrij. Het nablussen nam vele uren in beslag.

Bij het blussen van de brand in het bedrijf aan de Blokdijk zette de brandweer veel mensen en materieel in. Bij de brand is asbest vrijgekomen. Uit metingen van de brandweer blijkt dat deeltjes van de kankerverwekkende stof alleen op het bedrijfsterrein zijn terechtgekomen. Het spul wordt door specialisten opgeruimd.

Het getroffen bedrijf, Avontuur, verwacht dat de levering van kerstspullen niet in gevaar komt. De voorraden zijn groot en kunnen op tijd worden aangevuld. Avontuur levert onder meer kerstverlichting en -versiering aan warenhuis de Bijenkorf, luchthaven Schiphol en stadscentra.