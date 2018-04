In zorginstelling Leekerweide in de Noord-Hollandse plaats Wognum is brand uitgebroken. De brandweer is bezig met blussen in het gebouw aan Verlengde Kerkweg. Leekerweide is een zorginstelling voor mensen met een beperking. Volgens de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zijn bewoners en medewerkers in veiligheid.