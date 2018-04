Brand in zorgcentrum Zwolle

In woonzorgcentrum Fermate in Zwolle is brand uitgebroken. Het gebouw is deels ontruimd, meldt de Veiligheidsregio IJsselland. Hoeveel bewoners en medewerkers zijn geëvacueerd, is niet duidelijk. Ook de oorzaak van de brand is nog onbekend.

In het zorgcomplex aan de Händellaan in de Zwolse wijk Holtenbroek wonen veel mensen zelfstandig in appartementen. „Het gaat veelal om oudere bewoners die nu buiten wachten tot ze elders opgevangen worden”, aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio. Een deel kan tijdelijk terecht in het nabijgelegen Deltion College aan de Mozartlaan.