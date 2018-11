Brand in woonhuis Wormerveer onder controle

De brand die sinds vrijdagmiddag woedt in een woonhuis in Wormerveer is onder controle. De brandweer gaf rond 02.15 uur het sein brand meester en verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met nablussen.

Vanwege de brand moesten mensen in de omgeving hun huizen uit. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland laat weten dat mensen nog altijd ramen en deuren gesloten moeten houden tegen de rook die vrijkomt. Als ze ondanks dat last houden van de rook doen ze er goed aan naar familie of vrienden te gaan of naar een nabijgelegen buurtcentrum. Daar zijn ook vrijwilligers van het Rode Kruis om die mensen op te vangen.

De brand brak aan het einde van de middag uit in een woning aan de Zaanweg. De brandweer bestrijdt de brand met veel materieel en mankracht. De brand was volgens een woordvoerder om even na 22.00 uur „uitslaand”.

Twee bewoners van de Tuinstraat die klachten hadden van de rook, zijn naar het ziekenhuis gebracht.