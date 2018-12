De brandweer was zondagavond in Alkmaar uitgerukt voor een woningbrand in een flat. Er waren geen personen binnen, niemand raakte gewond en de brand was snel onder controle. Aanvankelijk was niet duidelijk of er nog iemand binnen was.

De omliggende woningen aan de Willem Marishof worden gecontroleerd op rookoverlast en koolmonoxide, laat de Veiligheidsregio weten.