Brand in woning Goes aangestoken

De brand die in een schuur en een woning in Goes heeft gewoed, is aangestoken. De politie is daarom een onderzoek begonnen en vraagt getuigen zich te melden.

De brand woedde in eerste instantie in een schuur van een woning aan Buys Ballotstraat, maar sloeg over naar een woning aan de Rietweg. Volgens de brandweer was niemand meer in het huis aanwezig tijdens de bluswerkzaamheden. Rond 04.00 uur was de brand onder controle.

Ook waren er kleinere branden om de hoek, in het vlakbij gelegen Kloetinge. Op verschillende plaatsen werden daar vuilcontainers in brand gestoken. De politie onderzoekt of de branden verband houden met die in Goes.