In een winkel aan de Markt in het Brabantse Bladel heeft in de nacht van maandag op dinsdag brand gewoed. Tien appartementen boven de zaak zijn vanwege de rook ontruimd, aldus de brandweer. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zal een aantal bewoners de nacht elders moeten doorbrengen.

De brand brak rond middernacht uit. De brandweer zette drie blusvoertuigen en een hoogwerker in. Rond 00.40 uur was de brand onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.