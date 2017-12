In Kampen heeft zondag brand gewoed in een voormalig zwembad. Niemand raakte gewond. De brandweer zette veel materieel in, onder meer een hoogwerker. Volgens de Veiligheidsregio zijn er geen bijzondere gevaarlijke stoffen gemeten in de rookwolken. Hoe de brand in het pand aan de Broedersingel is ontstaan, is nog onbekend.