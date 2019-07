Een flat in Vlaardingen-West is ontruimd nadat in een van de woningen brand was uitgebroken. Om hoeveel mensen het gaat is onduidelijk. Uit de brandende woning zijn twee mensen gehaald. De brand is geblust.

Aan de brand, aan de Van der Waalsstraat vlakbij de A20, is vermoedelijk een explosie voorafgegaan.