Brand in Utrechts portiek was aangestoken

De politie gaat ervan uit dat de brand, dit weekend aan de Stanleylaan in Utrecht, is aangestoken. Op zaterdagavond 29 december brak in een portiek brand uit. Tijdens de bestrijding van de brand werden hulpverleners bekogeld met vuurwerk. Ook daarnaar loopt een onderzoek.

De brand veroorzaakte rook en hitte in het pand. Hulpdiensten brachten onder veel belangstelling van omwonenden de bewoners uit het pand in veiligheid. Vanuit de toeschouwers is toen vuurwerk naar de hulpverleners gegooid. Dat leidde ook tot verontwaardiging onder de omstanders. Zes mensen, onder wie twee kinderen, moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd.

De politie in Utrecht heeft dit weekeinde ook twee jongens van 17 en 18 jaar aangehouden op verdenking van het in brand steken van auto’s. Ze worden verdacht van een autobrand zaterdag aan de Marshalllaan.