In het Gelderse plaatsje Hummelo is brand uitgebroken in een transformator. De brandweer kan het terrein niet op. Blussen van een transformator met alleen water is gevaarlijk vanwege de stroom.

Medewerkers van netbeheerder Tennet zijn bezig om ervoor te zorgen dat de brandweer kan gaan blussen. Er komt veel rook vrij. Omwonenden zijn met een NL-alert gewaarschuwd. Volgens Tennet is er geen sprake van een stroomstoring.