Brand in stal met 800 varkens onder controle

In een stal met circa achthonderd zeugen in Milheeze (Noord-Brabant) heeft dinsdagmiddag een grote brand gewoed. Omstreeks 18.45 uur liet de brandweer weten dat de brand onder controle was. Over het lot van de varkens kon de brandweer nog niets zeggen.

De grote uitslaande brand ontstond in de middelste van drie geschakelde stallen. Op dat moment waren er geen mensen in de stallen. De brandweer liet extra blusvoertuigen aanrukken om te voorkomen dat de brand oversloeg.

Mogelijk is door de brand asbest vrijgekomen.