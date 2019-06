In Linschoten is brand uitgebroken in een schuur met varkens. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat de schuur van ongeveer 20 bij 100 meter en de varkens niet meer te redden zijn.

Hoeveel varkens er in de schuur zijn, is onbekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere schuren.

De oorzaak van de brand is niet bekend.