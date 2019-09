Brand in schoolgebouw Terneuzen

In een leegstaand schoolgebouw aan de Merwedelaan in Terneuzen heeft maandag brand gewoed. Volgens de brandweer ging het om een zeer grote brand, die inmiddels onder controle is. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het schoolgebouw staat midden in een woonwijk. De naastgelegen basisschool De Steiger is ontruimd. Alle kinderen zijn onder begeleiding naar een andere locatie aan de Sloelaan gebracht, waar zij opgehaald werden door hun ouders.

Vier blusvoertuigen werden opgeroepen om het vuur te bestrijden. Brandweermannen konden pas later naar binnen, omdat het gebouw vol stond met zwarte rook. Ook was een grote rookpluim in de lucht te zien. De brandweer riep buurtbewoners op om ramen en deuren te sluiten.

Er is nog niets bekend over de oorzaak, laat een woordvoerder van veiligheidsregio Zeeland Veilig weten.