In een oud schoolgebouw in het Gelderse Wehl heeft in de nacht van woensdag op donderdag brand gewoed. Het vuur verspreidde zich over twee verdiepingen, voordat de brandweer de brand onder controle kreeg.

De rest van het gebouw liep rookschade op. De brandweer zet ventilatoren in om de rook weg te krijgen. Het pand aan de Koningin Wilhelminastraat wordt onder andere gebruikt door de kinderopvang.